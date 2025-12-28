Schlachtfeld der SpartanerJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Schlachtfeld der Spartaner
48 Min.Folge vom 28.12.2025
Es ist eine der berühmtesten Schlachten der Geschichte. Im Jahr 480 vor Christus standen 300 spartanische Krieger als Teil des griechischen Heeres einer Million Soldaten des persischen Königs Xerxes I. gegenüber. Schauplatz der Schlacht war der Engpass der Thermopylen. Erst nach heroischem Kampf unterlagen die Spartaner. Wahrheit oder Mythos?
