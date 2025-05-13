Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris: Alte Kostüme, neuer Zauber

Folge vom 13.05.2025

Nach ihrer schlechten Erfahrung beim Vortanzen hängt Cece die Magie an den Nagel. In der Schule gibt es derweil eine neue spannende Aufgabe für Cece und die anderen. Die Schüler sollen in Zweierteams ein historisches Ballettkostüm vor ihren Klassenkameraden vorstellen. Cece und Finn, die beiden Schlechtesten beim Vortanzen, beschließen die Aufgabe gemeinsam zu meistern. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

