Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 21: Spellbound - Verzaubert in Paris: Alte Kostüme, neuer Zauber
24 Min.Folge vom 13.05.2025
Nach ihrer schlechten Erfahrung beim Vortanzen hängt Cece die Magie an den Nagel. In der Schule gibt es derweil eine neue spannende Aufgabe für Cece und die anderen. Die Schüler sollen in Zweierteams ein historisches Ballettkostüm vor ihren Klassenkameraden vorstellen. Cece und Finn, die beiden Schlechtesten beim Vortanzen, beschließen die Aufgabe gemeinsam zu meistern.
