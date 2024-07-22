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SPIEGEL TV - Reportage

Bunte Haut und schräge Typen - Die Tattoo Kreuzfahrt

SAT.1Folge vom 22.07.2024
Bunte Haut und schräge Typen - Die Tattoo Kreuzfahrt

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 22.07.2024: Bunte Haut und schräge Typen - Die Tattoo Kreuzfahrt

45 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12

Der 45-jährige Star-Tätowierer Randy Engelhard kann sich vor Anfragen kaum retten. Manche Fans warten schon seit Jahren auf einen Termin. Deswegen hat sich Randy etwas Besonderes einfallen lassen: Während einer Kreuzfahrt möchte er an zwei Tagen Gäste ohne Termin glücklich machen - Tattoos am laufenden Band. Ebenfalls mit an Bord: Deutschlands berühmteste Country-Rockband Boss Hoss. Sie feiern auf See ihr 20-jähriges Bühnen-Jubiläum.

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