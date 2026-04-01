Splash und Bubbles
Folge 21: Super-Splash!
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Beim Spielen entdeckt Splash, dass er eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt - denn er spürt, dass Dunk auf ihn zu schwimmt, ohne in seine Richtung zu schauen. Die Freunde sind begeistert von diesem Talent und führen eine Reihe von Überraschungsangriffen auf Splash aus, um seine Superkraft zu testen.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios