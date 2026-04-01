Splash und Bubbles
Folge 22: Pearlene
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Ripple fühlt sich in ihrer Freundesgruppe manchmal nicht richtig zugehörig. Dann trifft sie auf Pearlene, eine schüchterne Auster, die sich ebenfalls von anderen isoliert fühlt. Ripple erkennt schnell, wie nett und liebenswert Pearlene wirklich ist, und ermutigt sie, sich anderen zu öffnen und neue Freundschaften zu schließen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios