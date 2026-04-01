Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Splash und Bubbles

Pearlene

DeAPlanetaStaffel 1Folge 22vom 01.04.2026
Pearlene

PearleneJetzt kostenlos streamen

Splash und Bubbles

Folge 22: Pearlene

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Ripple fühlt sich in ihrer Freundesgruppe manchmal nicht richtig zugehörig. Dann trifft sie auf Pearlene, eine schüchterne Auster, die sich ebenfalls von anderen isoliert fühlt. Ripple erkennt schnell, wie nett und liebenswert Pearlene wirklich ist, und ermutigt sie, sich anderen zu öffnen und neue Freundschaften zu schließen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Splash und Bubbles
DeAPlaneta
Splash und Bubbles

Splash und Bubbles

Alle 1 Staffeln und Folgen