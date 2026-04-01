Splash und Bubbles
Folge 26: Feuerberg
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash erzählt seinen Freunden von einem Berg tief unten im Wasser, der Feuer spuckt. Doch Dunk, Bubbles und Ripple halten das für eine weitere von Splashs fantasievollen Geschichten und glauben ihm kein Wort. Um das Rätsel zu lösen, machen sich die Kids auf die Suche nach Lu, die ihnen helfen soll. Gemeinsam tauchen sie in die Tiefsee ab, um herauszufinden, ob es diesen mysteriösen feuerspuckenden Berg wirklich gibt - und stoßen dabei auf ein spektakuläres Naturphänomen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios