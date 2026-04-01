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Splash und Bubbles

Ein großes Meer (1): Reeftown-Rangers

Staffel 1Folge 27vom 01.04.2026
Ein großes Meer (1): Reeftown-Rangers

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Splash und Bubbles

Folge 27: Ein großes Meer (1): Reeftown-Rangers

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash lädt Ripple, Bubbles und Dunk zu einem aufregenden Abenteuer mit den Reeftown Rangers ein. Gemeinsam wollen sie den großen Ozean erkunden. Doch während der Vorfreude schleicht sich bei den Freunden eine Sorge ein: Was, wenn Splash dort draußen im weiten Meer ein neues Zuhause findet, das ihm besser gefällt als Reeftown?

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