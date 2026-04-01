Ein großes Meer (4): Zu Hause ist es am Schönsten!Jetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 30: Ein großes Meer (4): Zu Hause ist es am Schönsten!
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Nach ihrer aufregenden Reise kehren Splash und seine Freunde endlich nach Reeftown zurück. Sie haben viel erlebt und neue Orte erkundet, doch letztendlich ist es zu Hause immer noch am schönsten.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios