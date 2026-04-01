Splash und Bubbles
Folge 31: Der größte Schatz
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Kinder gehen auf Schatzsuche und vergleichen stolz ihre Fundstücke. Da erzählt Flo von einer besonderen Entdeckung. Er schickt seine Freunde auf eine geheimnisvolle Reise durchs Meer und verspricht, dass am Ende eine wunderbare Überraschung auf sie wartet - wenn sie den Hinweisen genau folgen. Was erwartet die kleinen Abenteurer wohl?
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios