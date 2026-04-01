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Splash und Bubbles

Dennys neue Schale

DeAPlanetaStaffel 1Folge 34vom 01.04.2026
Dennys neue Schale

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Splash und Bubbles

Folge 34: Dennys neue Schale

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Maury entdeckt Dennys abgestreifte Hülle im Riff und ist besorgt, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sofort bittet er Splash und die anderen, gemeinsam nach Denny zu suchen. Doch was zunächst wie ein großes Rätsel erscheint, entpuppt sich als ganz natürlicher Vorgang. Werden die Freunde rechtzeitig herausfinden, was wirklich mit Denny geschehen ist?

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