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Splash und Bubbles

Chompys neues Futter

DeAPlanetaStaffel 1Folge 39vom 01.04.2026
Chompys neues Futter

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Splash und Bubbles

Folge 39: Chompys neues Futter

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Chompy, die Papageienfischdame, hat genug von ihrer eintönigen Algenkost. Als sie sieht, wie Splash und seine Freunde eine bunte Vielfalt an Plankton und anderen Leckereien genießen, will sie auch mal etwas Neues probieren. Doch ihre neue Ernährung hat unerwartete Folgen: Das Riff beginnt mit Algen zuzuwachsen.

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