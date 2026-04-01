Splash und Bubbles
Folge 39: Chompys neues Futter
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Chompy, die Papageienfischdame, hat genug von ihrer eintönigen Algenkost. Als sie sieht, wie Splash und seine Freunde eine bunte Vielfalt an Plankton und anderen Leckereien genießen, will sie auch mal etwas Neues probieren. Doch ihre neue Ernährung hat unerwartete Folgen: Das Riff beginnt mit Algen zuzuwachsen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios