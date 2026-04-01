Splash und Bubbles
Folge 40: Identische Quallen
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles und Ripple treffen auf eine Qualle, die sich gar nicht mehr an sie zu erinnern scheint. Ob es sich hier wohl identische Klone handelt, die hier für Verwirrung sorgen?
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios