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Splash und Bubbles

Besser zu zweit

DeAPlanetaStaffel 1Folge 43vom 01.04.2026
Besser zu zweit

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Splash und Bubbles

Folge 43: Besser zu zweit

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und Bubbles geraten in einen Streit und beschließen, eine Weile getrennte Wege zu gehen. Mit der Unterstützung von Dunk und Ripple erkennen die beiden Freunde, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und zusammenzuarbeiten. Denn nur gemeinsam sind sie stark und können die Herausforderungen im Riff meistern. Werden sie wieder zueinanderfinden?

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