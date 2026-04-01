Verstecken und Suchen - extremJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 44: Verstecken und Suchen - extrem
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splashs Freunde sind davon überzeugt, dass er ein besonderes Talent fürs Versteckspiel hat. Deshalb stellen sie ihm eine Herausforderung: Er soll Meeresbewohner finden, die sich perfekt in ihre Umgebung einfügen und dadurch nahezu unsichtbar sind.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios