Splash und Bubbles
Folge 48: Frau Tidy
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Mit großer Hingabe bringt Tidy den Kelpwald auf Vordermann, um seine neue Partnerin Neat willkommen zu heißen. Doch eine Verwechslung führt dazu, dass Splash und seine Freunde zunächst die falsche Fischdame für sie halten. Als Neat schließlich wirklich eintrifft, ist sie beeindruckt von Tidys Einsatz und fühlt sich sofort in ihrem neuen Zuhause wohl.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios