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Splash und Bubbles

Was gibts Neues, Maury?

DeAPlanetaStaffel 1Folge 50vom 01.04.2026
Was gibts Neues, Maury?

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Splash und Bubbles

Folge 50: Was gibts Neues, Maury?

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Maury ist für die Neuigkeiten im Riff zuständig. Wegen seiner schlechten Sehkraft verwechselt er jedoch immer wieder Dinge, was zu allerhand witzigen Missverständnissen führt. Seine Freunde lernen, dass Muränen zwar schlecht sehen können, dies aber durch ihren ausgezeichneten Geruchssinn ausgleichen.

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