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Splash und Bubbles

Der Geruch der Angst

DeAPlanetaStaffel 1Folge 51vom 01.04.2026
Der Geruch der Angst

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Splash und Bubbles

Folge 51: Der Geruch der Angst

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde hätten nie vermutet, dass ein harmloses Spiel das ganze Riff ins Chaos stürzen würde. Einige der Unterwasserbewohner geraten nämlich in Angst und setzen alarmierende Duftstoffe frei, die sich rasch ausbreiten. Schon bald ruft Bürgermeister Sting alle Bewohner von Reeftown dazu auf, wachsam zu sein und sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.

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