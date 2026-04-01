Splash und Bubbles
Folge 54: Rhythmus auf dem Riff
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als neuer Bewohner von Reeftown staunt Splash über die Vielfalt des Riffs. Er entdeckt, dass fast alles um ihn herum lebendig ist - von Korallen über schwammartige Wesen bis hin zu völlig unbekannten Kreaturen. Dabei lernt er, dass jedes Lebewesen, egal wie klein oder ungewöhnlich, eine eigene Stimme hat, die es wert ist, gehört zu werden.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios