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Splash und Bubbles

Rhythmus auf dem Riff

DeAPlanetaStaffel 1Folge 54vom 01.04.2026
Rhythmus auf dem Riff

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Splash und Bubbles

Folge 54: Rhythmus auf dem Riff

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als neuer Bewohner von Reeftown staunt Splash über die Vielfalt des Riffs. Er entdeckt, dass fast alles um ihn herum lebendig ist - von Korallen über schwammartige Wesen bis hin zu völlig unbekannten Kreaturen. Dabei lernt er, dass jedes Lebewesen, egal wie klein oder ungewöhnlich, eine eigene Stimme hat, die es wert ist, gehört zu werden.

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