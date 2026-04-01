Splash und Bubbles
Folge 57: Puffy
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als Dunk das Kugelfisch-Mädchen Puffy kennenlernt, freunden sie sich schnell an. Die beiden sind plötzlich unzertrennlich, sodass Dunk seine anderen Freunde immer mehr vernachlässigt. Diese vermissen ihn und zeigen Dunk, wie wichtig es ist, seine bestehenden Freundschaften zu pflegen. Nebenbei erfahren alle, dass männliche Kugelfische kunstvolle Sandkreise anlegen, um Weibchen anzulocken.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios