Splash und Bubbles
Folge 58: Das große Wackeln
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als Splash auf dem Riff sein erstes Erdbeben erlebt und sich fürchtet, machen sich seine Freunde Bubbles und Dunk auf eine abenteuerliche Mission. Sie wollen herausfinden, was das Beben verursacht, um Splash eine verständliche Erklärung zu geben und ihm so die Angst zu nehmen.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios