Splash und Bubbles
Folge 59: Igitt oder toll
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Nach einem ersten schaurigen Höhlenabenteuer wagen sich Splash und seine Freunde noch tiefer in die dunkle Unterwasserwelt. Ihr Ziel: der geheimnisvolle Unterschlupf eines alten Schleimaals.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios