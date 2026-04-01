Splash und Bubbles
Folge 60: Das Ding da oben
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunk stößt auf ein verängstigtes Seeigel-Baby, das sich vor einer riesigen Kreatur zu verstecken scheint, das oben am Riff umherkreist. Um wen es sich da wohl handelt?
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios