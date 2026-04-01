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Splash und Bubbles

Korallentag

DeAPlanetaStaffel 1Folge 62vom 01.04.2026
Korallentag

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Splash und Bubbles

Folge 62: Korallentag

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Bewohner von Reeftown freuen sich auf den Korallentag, ein Fest zu Ehren der Korallen, die ihr Zuhause bilden. Alle bereiten sich auf die Feier vor, doch Splash ist neu in Reeftown und kennt diese Tradition noch nicht. Er fragt sich, was er zum Fest beitragen kann. Dabei lernen die Freunde, wie Korallenriffe entstehen: Winzige Polypen heften sich an Felsen am Meeresgrund und vermehren sich, wobei sie ein hartes Kalkskelett bilden, das die Grundlage des Riffs schafft.

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