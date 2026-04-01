Splash und Bubbles
Folge 62: Korallentag
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Bewohner von Reeftown freuen sich auf den Korallentag, ein Fest zu Ehren der Korallen, die ihr Zuhause bilden. Alle bereiten sich auf die Feier vor, doch Splash ist neu in Reeftown und kennt diese Tradition noch nicht. Er fragt sich, was er zum Fest beitragen kann. Dabei lernen die Freunde, wie Korallenriffe entstehen: Winzige Polypen heften sich an Felsen am Meeresgrund und vermehren sich, wobei sie ein hartes Kalkskelett bilden, das die Grundlage des Riffs schafft.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios