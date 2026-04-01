Splash und Bubbles
Folge 75: Das Ende des Ozeans
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Bubbles, Dunk und Ripple begeben sich als Riff-Rangers auf Entdeckungstour, um der Frage nachzugehen, ob der Ozean irgendwo endet. Dabei stoßen sie auf die Regenbogenforelle Sal, die ihnen den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser erklärt und zeigt, wohin das Wasser jenseits des Ozeans fließt.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios