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Splash und Bubbles

Das Ende des Ozeans

DeAPlanetaStaffel 1Folge 75vom 01.04.2026
Das Ende des Ozeans

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Splash und Bubbles

Folge 75: Das Ende des Ozeans

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Bubbles, Dunk und Ripple begeben sich als Riff-Rangers auf Entdeckungstour, um der Frage nachzugehen, ob der Ozean irgendwo endet. Dabei stoßen sie auf die Regenbogenforelle Sal, die ihnen den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser erklärt und zeigt, wohin das Wasser jenseits des Ozeans fließt.

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