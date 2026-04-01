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Splash und Bubbles

Antarktis-Ranger

DeAPlanetaStaffel 1Folge 76vom 01.04.2026
Antarktis-Ranger

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Splash und Bubbles

Folge 76: Antarktis-Ranger

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Bubbles, Dunk und Ripple reisen in die Antarktis. Dort treffen sie auf Dive, einen Eselspinguin, der sowohl an Land als auch im Wasser leben kann. Dive möchte unbedingt ein Reeftown Ranger werden. Unter Wasser sind Eselspinguine nämlich wahre Meister: Sie schwimmen blitzschnell, tauchen mehrere Minuten lang und können enorme Tiefen erreichen.

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