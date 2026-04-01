Von Pol zu Pol (4): So viel KrillJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 80: Von Pol zu Pol (4): So viel Krill
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Rechtzeitig zur Krillblüte finden die Freunde Melody und entdecken dabei die faszinierende Nahrungskette, die vom winzigen Krill bis zum riesigen Wal reicht. Zum Abschluss ihrer Reise erleben sie ein unvergessliches Highlight: Sie hören die wunderschönen Gesänge der Buckelwale, die über viele Kilometer durch das Wasser schallen. Die Abenteurer machen sich schließlich auf den Heimweg nach Reeftown, um von ihrer aufregenden Wanderung zu berichten.
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios