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Splash und Bubbles

Von Pol zu Pol (4): So viel Krill

DeAPlanetaStaffel 1Folge 80vom 01.04.2026
Von Pol zu Pol (4): So viel Krill

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Folge 80: Von Pol zu Pol (4): So viel Krill

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Rechtzeitig zur Krillblüte finden die Freunde Melody und entdecken dabei die faszinierende Nahrungskette, die vom winzigen Krill bis zum riesigen Wal reicht. Zum Abschluss ihrer Reise erleben sie ein unvergessliches Highlight: Sie hören die wunderschönen Gesänge der Buckelwale, die über viele Kilometer durch das Wasser schallen. Die Abenteurer machen sich schließlich auf den Heimweg nach Reeftown, um von ihrer aufregenden Wanderung zu berichten.

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