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SpongeBob Schwammkopf

Zur Schnecke gemacht

NickelodeonFolge vom 04.07.2026
Zur Schnecke gemacht

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.07.2026: Zur Schnecke gemacht

12 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

Unwillig erklärt sich Thaddäus bereit, auf SpongeBobs Schnecke Gary aufzupassen. Doch dabei vernachlässigt er Gary völlig.

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