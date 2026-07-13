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SpongeBob Schwammkopf

Ein kleines Stück Papier

NickelodeonFolge vom 13.07.2026
Ein kleines Stück Papier

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.07.2026: Ein kleines Stück Papier

12 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Thaddeus wirft ein Bonbonpapier weg. SpongeBob findet es und bestürmt Thaddeus geradezu, es behalten zu dürfen. In der Folge stellt SpongeBob derart spektakuläre und spaßige Dinge mit dem Stückchen Papier an, dass Thaddeus immer neidischer wird und schließlich Haus und Hof gegen das Papier tauscht - vergebens.

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