SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.07.2026: Ein göttlicher Burger
12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
SpongeBob tritt gegen Neptun an, um zu sehen, wer die besten Patties machen kann. Wenn er gewinnt, kann er als Gott in Atlantis leben, aber wenn er verliert, muss er für immer auf seinen goldenen Pfannenwender verzichten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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