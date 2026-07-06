SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 06.07.2026: Zurück zur Natur
12 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 6
SpongeBob hat beschlossen, ab jetzt nur noch unter Quallen fernab der Zivilisation zu leben. Seine Freunde versuchen, ihn zur Umkehr zu bewegen, aber der kleine Schwamm bleibt bei seiner Entscheidung. Doch dann zeigen die Quallen ihr wahres Gesicht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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