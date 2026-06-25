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SpongeBob Schwammkopf

Dreizack-ÄrgerPlankton im Ruhestand / Dreizack-Ärger

NickelodeonFolge vom 25.06.2026
Dreizack-ÄrgerPlankton im Ruhestand / Dreizack-Ärger

Dreizack-ÄrgerPlankton im Ruhestand / Dreizack-ÄrgerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.06.2026: Dreizack-ÄrgerPlankton im Ruhestand / Dreizack-Ärger

12 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6

Als SpongeBob versehentlich Neptuns Dreizack aufnimmt, weiß niemand, welche Probleme er verursacht.

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