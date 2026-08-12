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SpongeBob Schwammkopf

Patricks Coupon

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.08.2026: Patricks Coupon

12 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Patrick hat einen Gutschein für ein kostenloses Eis gefunden, der jedoch abgelaufen zu sein scheint.

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