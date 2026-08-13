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SpongeBob Schwammkopf

Der Muschelflüsterer

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Der Muschelflüsterer

Der MuschelflüstererJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.08.2026: Der Muschelflüsterer

12 Min.Folge vom 13.08.2026

Es landet ein Schwarm Muscheln in Bikini Bottom, und SpongeBob soll diesen aus der Stadt führen.

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