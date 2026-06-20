Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Amöbennachwuchs / Der Gesundheits-Check

NickelodeonFolge vom 20.06.2026
Amöbennachwuchs / Der Gesundheits-Check

Amöbennachwuchs / Der Gesundheits-CheckJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.06.2026: Amöbennachwuchs / Der Gesundheits-Check

22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Mr. Krabs hat Angst, dass die Krosse Krabbe den Gesundheitscheck nicht besteht. Also lässt er ihn gar nicht erst zu. Außerdem bekommt Planktons Amöben-Haustier Junge. Doch Plankton benutzt diese nur für seine brutalen Pläne.

Alle verfügbaren Folgen