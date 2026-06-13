SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.06.2026: Mundgeruch
12 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6
SpongeBob hat zu viele Meerzwiebeln gegessen und leidet nun an schlimmem Mundgeruch. Alle seine Freunde gehen ihm deswegen aus dem Weg. Patrick glaubt jedoch, dass es nicht an dem Geruch, sondern an dem Aussehen des Schwamms liegt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central