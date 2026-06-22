Burger-Zombies / Fahrschul-RowdiesJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 22.06.2026: Burger-Zombies / Fahrschul-Rowdies
22 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
Als eine neue Geheimformel für die Krabbenburger auftaucht, hat das schwerwiegende Folgen für ganz Bikini Bottom. Nur SpongeBob kann jetzt noch helfen. Außerdem gehen Mr. Krabs und Plankton auf eine Bootsfahrschule - SpongeBob kennt sich aus.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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