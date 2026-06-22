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SpongeBob Schwammkopf

Burger-Zombies / Fahrschul-Rowdies

NickelodeonFolge vom 22.06.2026
Burger-Zombies / Fahrschul-Rowdies

Burger-Zombies / Fahrschul-RowdiesJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 22.06.2026: Burger-Zombies / Fahrschul-Rowdies

22 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6

Als eine neue Geheimformel für die Krabbenburger auftaucht, hat das schwerwiegende Folgen für ganz Bikini Bottom. Nur SpongeBob kann jetzt noch helfen. Außerdem gehen Mr. Krabs und Plankton auf eine Bootsfahrschule - SpongeBob kennt sich aus.

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