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SpongeBob Schwammkopf

Fahrschul-Rowdies

NickelodeonFolge vom 18.08.2026
Fahrschul-Rowdies

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.08.2026: Fahrschul-Rowdies

11 Min.Folge vom 18.08.2026

Mr. Krabs und Plankton sind auf dem Weg in die Bootsfahrschule und SpongeBob zeigt ihnen den Weg.

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