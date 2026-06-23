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SpongeBob Schwammkopf

Thaddäus Noir / SchnitzeljagdBob

NickelodeonFolge vom 23.06.2026
Thaddäus Noir / SchnitzeljagdBob

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 23.06.2026: Thaddäus Noir / SchnitzeljagdBob

22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Thaddäus kann es nicht fassen: Seine heißgeliebte Klarinette ist verschwunden! Um sie wiederzufinden, wird er zum hartnäckigen Detektiv! 2. Geschichte: Um endlich etwas Ruhe zu haben, schickt Thaddäus SpongeBob und Patrick auf eine Schnitzeljagd, die es in sich hat!

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