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SpongeBob Schwammkopf

Freie Fahrt

NickelodeonFolge vom 20.05.2026
Freie Fahrt

Freie FahrtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.05.2026: Freie Fahrt

12 Min.Folge vom 20.05.2026

SpongeBob kann nicht fahren, aber man braucht keinen Führerschein für ein selbstfahrendes Auto.

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