SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.05.2026: Freie Fahrt
12 Min.Folge vom 20.05.2026
SpongeBob kann nicht fahren, aber man braucht keinen Führerschein für ein selbstfahrendes Auto.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-7, Season 12-13: MTV & © Season 1-2: Comedy Central