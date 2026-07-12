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SpongeBob Schwammkopf

Blubberbernd verzieht sich

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Blubberbernd verzieht sich

Blubberbernd verzieht sichJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Blubberbernd verzieht sich

12 Min.Folge vom 12.07.2026

Bubble Bass zieht endlich auf dem Keller seiner Mutter aus und SpongeBob und Patrick helfen ihm.

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