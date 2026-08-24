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SpongeBob Schwammkopf

Hoch hinaus / Flaschendiebe

NickelodeonFolge vom 24.08.2026
Hoch hinaus / Flaschendiebe

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.08.2026: Hoch hinaus / Flaschendiebe

22 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6

SpongeBob hat große Ziele: Er will als erster Schwamm zur Meeresoberfläche tauchen. Außerdem lassen sich SpongeBob und Thaddäus aus Versehen beklauen: Die Geheimformel ist plötzlich weg. Sie müssen daher auf Diebeszug gehen.

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