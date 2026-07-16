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SpongeBob Schwammkopf

Patnocchio

NickelodeonFolge vom 16.07.2026
Patnocchio

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.07.2026: Patnocchio

12 Min.Folge vom 16.07.2026

Plankton erzählt Patrick, dass er sein Gewissen ist, um im einen Krabbenburger zu klauen.

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