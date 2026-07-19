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SpongeBob Schwammkopf

Quallenfischer-Stress

NickelodeonFolge vom 19.07.2026
Quallenfischer-Stress

Quallenfischer-StressJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.07.2026: Quallenfischer-Stress

17 Min.Folge vom 19.07.2026

SpongeBob und Patrick freuen sich auf einen gemütlichen Tag beim Quallenfischen, aber die ehrgeizige Sandy lässt ihnen keine Ruhe.

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