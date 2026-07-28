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SpongeBob Schwammkopf

Stürmisches Wetter

NickelodeonFolge vom 28.07.2026
Stürmisches Wetter

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 28.07.2026: Stürmisches Wetter

12 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

SpongeBob freundet sich mit einer kleinen Gewitterwolke an und muss sie vor einem schrägen Wetteransager beschützen.

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