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SpongeBob Schwammkopf

Panzer-Possen

NickelodeonFolge vom 03.08.2026
Panzer-Possen

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.08.2026: Panzer-Possen

12 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Patrick findet heraus, dass der Stein, unter dem er wohnt, eigentlich eine riesige Seeschildkröte ist, die verschlafen hat. Da er sich nun Sorgen macht, sein Haus zu verlieren, klebt er sich selbst an den Panzer der Schildkröte.

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