Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Die Pause

NickelodeonFolge vom 02.07.2026
Die Pause

Die PauseJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.07.2026: Die Pause

7 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6

SpongeBob macht zum allerersten Mal eine Pause bei der Arbeit. Aber womit soll er seine kostbare Zeit verbringen?

Alle verfügbaren Folgen