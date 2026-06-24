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SpongeBob Schwammkopf

Handschuh des Grauens / Die Pause

NickelodeonFolge vom 24.06.2026
Handschuh des Grauens / Die Pause

Handschuh des Grauens / Die PauseJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.06.2026: Handschuh des Grauens / Die Pause

22 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Planktons riesiger Abfalleimer-Handschuh läuft frei in der Stadt herum. Aber ein nützlicher Freund hilft SpongeBob. 2. Geschichte: SpongeBob macht zum allerersten Mal Pause bei der Arbeit. Wie soll er sie verbringen?

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