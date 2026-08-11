SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2026: Zimmergenosse des Grauens
12 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Thaddäus und Patrick müssen sich in einem Zimmer arrangieren, aber Thaddäus' dominantes Verhalten beeinflusst Patrick mehr, als er es ertragen kann. Thaddäus ist unzufrieden mit der Situation und versucht, das Zimmer für sich allein zu haben, während Patrick versucht, sich anzupassen und Konflikte zu vermeiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central