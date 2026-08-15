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SpongeBob Schwammkopf

Planktons Praktikant

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Planktons Praktikant

Planktons PraktikantJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2026: Planktons Praktikant

12 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Plankton braucht Hilfe beim Klauen der Geheimformel, darum heuert er einen Praktikanten an, der mehr über Mr. Krabs weiß als jeder andere.

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