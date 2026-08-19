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SpongeBob Schwammkopf

Liebe unter Verschluss

NickelodeonFolge vom 19.08.2026
Liebe unter Verschluss

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.08.2026: Liebe unter Verschluss

12 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick finden zufällig ein Schimpfwort, dessen Bedeutung sie nicht kennen. Trotzdem benutzen sie es, so oft sie nur können. Herr Krabs ist davon allerdings nicht sehr angetan und ergreift drastische Maßnahmen.

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