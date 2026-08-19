SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2026: Liebe unter Verschluss
12 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick finden zufällig ein Schimpfwort, dessen Bedeutung sie nicht kennen. Trotzdem benutzen sie es, so oft sie nur können. Herr Krabs ist davon allerdings nicht sehr angetan und ergreift drastische Maßnahmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central